Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EVN -0,73% auf 13,6, davor 5 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 13,3 auf 13,7), Porr -2,14% auf 20,55, davor 4 Tage im Plus (8,25% Zuwachs von 19,4 auf 21), Agrana -1,13% auf 19,28, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 18,72 auf 19,5), Kapsch TrafficCom +1,92% auf 31,8, davor 4 Tage im Minus (-4,29% Verlust von 32,6 auf 31,2), SBO +1,8% auf 73,5, davor 4 Tage im Minus (-5% Verlust von 76 auf 72,2), voestalpine +0,08% auf 26,48, davor 4 Tage im Minus (-3,75% Verlust von 27,49 auf 26,46), Erste Group -0,71% auf 33,74, davor 3 Tage im Plus (5,2% Zuwachs von 32,3 auf 33,98), RBI -0,84% auf 21,15, davor 3 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 20,6 auf 21,33), Resaphene Suisse 0% auf 38, davor 3 Tage im Minus (-15,56% Verlust von 45 auf 38). Folgende Titel haben ...

