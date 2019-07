In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 8.07. 16:26: Bald könnt ihr in allen Ikea-Filialen in Deutschland gebrauchte Möbel zurückgebenIkea startet ab dem 15. Juli die Second-Hand-Offensive "Zweite Chance", bei der Kunden ihre gebrauchten Möbel an 53 Standorten in Deutschland an den schwedischen Konzern zur&uu ...>> Artikel lesen 8.07. 14:14: Abrechnung: Dieser Gründer wirft Silicon-Valley-Investoren vor, bestimmte Nachwuchstalente völlig zu vernachlässigenVictor Santos kommt aus einer Unternehmerfamilie, aber seine Eltern würden sich nicht unbedingt so beschreiben. Seine Eltern gründeten kleine Unternehmen und arbeiteten in ...

