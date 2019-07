Noch am Freitag wahrte die Commerzbank-Aktie ihre Chance, die seit Mitte Juni gestartete Erholung durch einen Anstieg über die 50-Tagelinie fortzusetzen. Als der Kurs am Freitag bei 6,51 Euro aus dem Handel ging, war der gleitende Durchschnitt bei 6,62 Euro fast erreicht. Am Montag eröffnete die Aktie jedoch mit Abschlägen, die im weiteren Verlauf des Handels ausgeweitet wurden, sodass am Ende eine lange, rote Kerze zu verzeichnen war. Zwischen diesen beiden vollkommen konträren Handelstagen lag ... (Dr. Bernd Heim)

