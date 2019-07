Hauptsitz der First Sensor AG in Berlin-Oberschöneweide, in der auch die Halbleiterproduktion angesiedelt ist. Bild: First Sensor AG Damit beginnt die achtwöchige Angebotsphase, in der Aktionäre von First Sensor über den Verkauf ihrer Aktien entscheiden können. Die Annahmefrist der First Sensor AG e ...

Den vollständigen Artikel lesen ...