Die OMV hat Anleihen im Volumen von 1 Mrd Euro begeben. Die Emission erfolgte in zwei Tranchen zu je 500 Mio. Euro. Als Rechtsberater fungierte die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von sechs Jahren (Fälligkeit 2025) und einem Null-Prozent-Kupon sowie die zweite mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Fälligkeit 2034) und einem Kupon von 1,000%. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und wurden im Juli 2019 auf Grundlage des 8 Mrd. Euro Emissionsprogramms (EMTN) der OMV AG begeben. Sie sind zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse und im Official Market der Luxemburger Börse zugelassen. Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG bildeten das ...

