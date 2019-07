Abwarten war die Devise der Anleger zum Wochenauftakt, nach den überraschend guten Zahlendes Arbeitsmarktberichtes in den USA am Freitag wartet man jetzt gespannt auf den Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor US-Abgeordneten am Mittwoch. Die Konjunkturdaten zu Wochenbeginn setzten keine eindeutigen Signale, einerseits erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai etwas vom kräftigen Dämpfer im Vormonat, anderseits sank der Sentix-Index, ein Indikator für die Anlegerstimmung, für die Eurozone im Juli auf den tiefsten Stand seit November 2014. Vor diesem Hintergrund musste der EuroStoxx 50 leicht um 0,1% nachgeben, nachdem er erst am Donnerstag der Vorwoche ein Einjahreshoch erreicht hatte, auch die anderen wichtigen europäischen Indices gaben in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...