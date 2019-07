Die Gewinnwarnung von BASF schockt die Anleger. Die Aktie des Chemiekonzerns gerät kräftig unter Druck und belastet den Leitindex. Charttechniker bleiben aber gelassen.

Nach zwei Verlusttagen in Serie startet der Dax auch am Dienstag schwächer. In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex gut ein Prozent auf 12.427 Punkte nach. Am Montag hatte der Dax 0,2 Prozent schwächer geschlossen bei 12.544 Zählern.

Am Dienstag macht vor allem die Gewinnwarnung des Chemiekonzern BASF dem Börsenbarometer zu schaffen: Für die Aktie geht es um mehr als fünf Prozent nach unten, nachdem der Vorstand am Vorabend seine Jahresziele unter anderem wegen der schwachen Entwicklung der Autobranche nach unten korrigierte.

Statt eines Anstiegs des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von bis zu zehn Prozent erwartet BASF nun im Gesamtjahr einen Einbruch von bis zu 30 Prozent. Beim Umsatz wird nun mit einem leichten Rückgang statt mit einem Wachstum von bis zu fünf Prozent gerechnet.

Die Gewinnwarnung gilt als Alarmsignal für die gesamte deutsche Wirtschaft. Denn die Lage in der Chemieindustrie und bei einem derart breit aufgestellten Konzern wie BASF ist ein guter Frühindikator für die Konjunktur, weil sie mit Vorprodukten beinahe alle Branchen in jeder Region beliefert. Sie bekommt eine sinkende Nachfrage deshalb früh zu spüren.

Trotzdem ist die aktuelle Korrektur im Dax nicht zwingend als Vorbote ...

