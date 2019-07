Die Immofinanz erwirbt den Palmovka Open Park in Prag im Zuge eines Ankaufs der objekthaltenden Gesellschaften. Der Bürostandort besteht den Angaben zufolge aus drei Gebäuden mit einer vermietbaren Fläche von 25.800 m². Der vereinbarte Immobilienwert beläuft sich auf 76,4 Mio. Euro, die erwarteten Mieterlöse liegen bei rund 4,4 Mio. Euro im Jahr. Verkäufer ist der Projektentwickler Metrostav Development, der die Immobilien 2018 fertiggestellt hat. "Nach dem Erwerb des Warsaw Spire Tower in Warschau ist diese Transaktion ein weiterer hochqualitativer Wachstumsschub für unser Büroportfolio. Der Palmovka Open Park ist eine erstklassige Büroimmobilie, die uns stabilen Cashflow liefert und unsere Präsenz am sehr attraktiven Prager ...

