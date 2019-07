Programmierbare Schaltsysteme werden routinemäßig in automatischen Testsystemen (ATE, Automatic Test Equipment) eingesetzt, um den flexiblen Anschluss von Prüflingen (DUTs, Devices Under Test) an Messgeräte, Stimulussignalquellen, Stromversorgungen, Lasten und andere Geräte wie Sensorsimulatoren zu ermöglichen. Der zunehmende Funktionsumfang von Elektronikprodukten und die gängige Praxis, mehrere Prüflinge gleichzeitig zu testen, führen zu einer immer höheren Komplexität der Schaltsysteme. Je komplexer ein Schaltsystem ist, desto komplexer gestaltet sich auch die Entwicklung von sicherer und zuverlässiger Signalrouting-Software. Selbst bei einfachen Schaltaufgaben muss sichergestellt sein, dass Kurzschlüsse oder falsch programmierte Schaltvorgänge, die den Prüfling oder das Testsystem beschädigen könnten, vermieden werden.

Ein typischer Ansatz für die Entwicklung von Software für Funktionstestsysteme ist die Verwendung einer Tabelle, die sämtliche Testschritte mitsamt den zugehörigen Geräteeinstellungen und den erforderlichen Schaltsystem-Signalpfaden auflistet. Eine genaue Kenntnis des gesamten Schaltsystems ist unerlässlich: Welches Relais an welcher physikalischen Adresse muss zu welchem Zeitpunkt und bei welchem Test geschaltet werden? Wie sind die aktuellen Zustände aller übrigen Relais, stören sich irgendwelche geschalteten Pfade gegenseitig? Der Anwender weist also das Testsystem an, welche Relais zu welchem Zeitpunkt in welcher Weise geschaltet werden müssen, damit sich die für den jeweiligen Test erforderlichen Signalwege ergeben. Aber sollte es nicht genau umgekehrt sein - das heißt der Anwender gibt einen Signalpfad vor und ein Schaltsystem konfiguriert die benötigten Schalter entsprechend?

Bild 1 zeigt ein einfaches Schaltsystem, bestehend aus drei miteinander verbundenen Schaltermodulen (oder Subsystemen), die mit einpoligen Einschalt-Relais bestückt sind. Diese Anordnung ermöglicht es, alle erdenklichen Signalpfade zwischen den Endpunkten M, N, O und P zu konfigurieren. Die Ruhekontakte ...

