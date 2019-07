Deutsche Bank Aktie: Kaufkurse? Die Deutsche Bank hat am Montag einen erheblichen Abschlag von fast 7 % hinnehmen müssen. Es geht bergab, nachdem die Bank in einen medialen "Shit-Storm" geraten ist. 18.000 Stellen sollen abgebaut werden. Beobachter mutmaßen, das Bankhaus würde in London und Asien bereits Angestellte feuern. Zudem gab das Bankhaus bekannt, dass für 2019 und 2020 keine Dividende ausgeschüttet werden soll. Dies allerdings kann den wirtschaftlichen Wert einer Investition betreffen. ... (Mark de Groot)

