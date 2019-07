Die Bestellungen in der Branche verfehlen den Vorjahreswert. Dabei ist die Auftragslage in Deutschland besser als auf den Außenmärkten. Das aber reicht nicht.

Die deutsche Elektroindustrie ist auch im Mai nicht richtig in Schwung gekommen. Wie in den Vormonaten gingen weniger Bestellungen bei den Unternehmen ein als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Besonders schwach war die Nachfrage aus Ländern außerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...