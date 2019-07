Historisches Gebäude-Ensemble aus der Gründerzeit des Automobilzulieferer Brose an der Ketschendorfer Straße in Coburg. Bild: Brose Der Zulieferer gab anlässlich seines 100-jährigen Standortjubiläums am vergangenen Samstag (6. Juli) einen Empfang, auf dem Gesellschafter und Geschäftsführung vor rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...