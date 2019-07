Zwei Seelen wohnen in meiner Brust - so mögen sich manche Analysten bzw. Aktionäre gefühlt haben, als sie sich eine Meinung zu den jüngst angekündigten Plänen der Deutschen Bank bildeten. Bekanntlich hat die Bank eine "umfassende Transformation" ihres Geschäfts angekündigt. Einige Dinge klingen gut im Sinne von mehr Überblick über die Aktivitäten. So soll der Kapitalbedarf für das "Handelsgeschäft mit Zinsprodukten" - also Derivaten - sinken. Hier wird also wohl das Volumen zurückgeführt, was mehr ... (Peter Niedermeyer)

