Wirecard Aktie: Ausbruch bis 200 Euro? Wirecard hat am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche kaum eine Bewegung gezeigt. Dennoch sollte der Wert die Gemüter bewegen, meinen Analysten. Denn aus verschiedenen Gründen steht eine Entscheidung über den weiteren Verlauf in den kommenden Wochen an. Dabei sind auch Kursgewinne bis zu 200 Euro möglich. Die Investoren haben sich offensichtlich auf die Lauer gelegt. Keine nennenswerten Nachrichten mehr…. Nach einer Serie an verschiedenen Nachrichten ist ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...