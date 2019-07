Es war die Hammermeldung vom Wochenende: Die Deutsche Bank plant einen Totalumbau und wird bis Ende 2022 rund 18 000 Vollzeitstellen abbauen. Die Sanierung wird nach einer ersten Schätzung rund 7,4 Milliarden Euro kosten, der Großteil der Lasten soll bereits im laufenden Jahr anfallen. Warum das so ist, wird nun deutlich: Die angekündigten, radikalen Maßnahmen bei der Deutschen Bank starten offenbar schneller als von vielen erwartet. Kurz nach zehn Uhr die Bank verlassen In New York und London, ... (Achim Graf)

