Laut der aktuellen Inflationsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wird die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate in den Jahren 2019 bis 2021 konstant bei 1,7 % erwartet. Zum einen dämpft die Annahme leicht sinkender Rohölpreise, wie sie von den Finanzmärkten erwartet werden, die Inflationsrate bis 2021. Zum anderen wird dies aber durch die nach wie vor robuste Konsumnachfrage sowie das starke Wachstum der Arbeitskosten, das vor allem in lohnintensiven Sektoren (etwa bei den Dienstleistungen) zu Preisdruck führt, kompensiert. Somit bleibt die Inflationsrate insgesamt konstant.

Den vollständigen Artikel lesen ...