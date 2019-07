Paris (awp/sda/reu) - Stephane Richard kann Chef des französischen Telekom-Konzerns Orange bleiben: Ein französisches Gericht sprach den Manager am Dienstag von jeglichem Fehlverhalten in der Affäre um Millionenzahlungen an den Unternehmer Bernard Tapie im Jahr 2008 frei. Das Urteil sei eine "immense Erleichterung", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...