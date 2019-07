Die Hoffnung auf eine ultralockere Notenbankpolitik drückt die Anleiherenditen in den Keller. Für die Märkte kann das riskant werden. Eine Analyse.

Die zehnjährige US-Staatsanleihe gilt als das Maß aller Dinge, wenn bei der Kapitalanlage Sicherheit im Vordergrund steht: Eine Pleite der USA ist praktisch ausgeschlossen. Zudem sind die Papiere massenhaft verfügbar und daher sehr leicht handelbar. Selbst große Millionenvolumen lassen sich innerhalb kurzer Zeit bewegen. Zu all diesen Vorzügen kommt noch ein Weiterer dazu: Bei einer Rendite von aktuell zwei Prozent können Anleger sogar mit positiven Erträgen rechnen, selbst nach Abzug der Inflation.

Die zehnjährige Staatsanleihe Griechenlands hat keine dieser positiven Eigenschaften. Das Land erholt sich zwar langsam von der Finanzkrise, die 2010 begonnen hatte und die EU zu einem großangelegten Hilfsprogramm zwang, um einen Staatsbankrott abzuwenden. Dennoch stufen die großen Ratingagenturen wie Moody's, S&P und Fitch die Anleihen des Landes nach wie vor als Ramsch ein.

Und auch die Handelbarkeit der Papiere ist nicht im Ansatz vergleichbar mit US-Anleihen. Dennoch nähert sich die Rendite für griechische Staatsanleihen immer weiter den US-Papieren mit gleicher Laufzeit an. Aktuell erhalten Anleger rund 2,1 Prozent, wenn sie Griechenland für zehn Jahre Geld leihen.

Unter normalen Marktbedingungen sollte die Rendite Griechenlands das Risiko kompensieren, dass Anleger eingehen, wenn sie dem einstigen Krisenstaat Geld leihen. Doch die minimale Renditedifferenz zwischen den USA und Griechenland ist nur ein Ausdruck dafür, dass an den europäischen Anleihemärkten derzeit nichts normal ist.

Es läuft eine beispiellose Anleihe-Rally in Europa. Quer über alle Anleiheklassen hinweg sind die Kurse zuletzt rasant gestiegen. Im Gegenzug fielen die Renditen auf immer neue Rekordtiefs. Der Grund: Auf der Suche nach positiven Erträgen gehen die Investoren immer stärker ins Risiko - mit möglicherweise fatalen Folgen für die Kapitalmärkte.

So sind die Renditen praktisch in ganz Nordeuropa bis in den Laufzeitbereich von zehn Jahren negativ: Die zehnjährige Bundesanleihe wirft aktuell minus 0,38 Prozent ab. Auch die Rendite der zehnjährigen Anleihen aus den Niederlanden, Frankreich und Schweden sind negativ. Das bedeutet, dass Anleger aktuell dafür bezahlen, den Ländern Geld zu leihen.

Italien zahlt so wenig Rendite wie noch nie

Selbst die in der Euro-Krise als PIIGS (Schweine) verunglimpften südeuropäischen Staaten sind wieder en vogue bei den Investoren: Italien zahlt ...

