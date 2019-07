Die Zahl der Firmenpleiten wird steigen. Investoren, die Anteile an Krisenunternehmen halten, müssen daher in Zukunft noch wachsamer sein und sollten schon jetzt ihr Krisen-Toolkit auf den neusten Stand bringen.

Wann genau es krachen wird, wissen wir nicht. Aber die Wirtschaft nähert sich unzweifelhaft dem Endpunkt eines langen Aufschwungs. Erste Anzeichen für eine Verschlechterung gibt es bereits: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben erst jüngst ihre 2019er-Wachstumsprognose für Deutschland von 1,9 auf 0,8 Prozent gesenkt und das Statistische Bundesamt berichtete von einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen in den ersten Monaten des laufenden Jahres.

Aktieninvestoren werden sich daher in der nächsten Zeit wieder öfter mit dem Thema "Krisenunternehmen" auseinandersetzen müssen. Ein guter Zeitpunkt also, an dieser Stelle einen Blick auf ein wichtiges Investmentcharakteristikum von Krisenaktien zu werfen. Und wie so oft ist als Ausgangpunkt zunächst ein Blick in die Vergangenheit hilfreich.

Das Beispiel Manroland

Es war einst im Sommer 2011, als das Getuschel immer lauter wurde, der Druckmaschinenhersteller Manroland - durchaus schon gebeutelt von der allgemein nachlassenden Attraktivität von Print-Erzeugnissen in Zeiten von Internet und Umweltschutz - habe möglicherweise Probleme, seine Finanzschulden zu bedienen. Zu diesem Zeitpunkt war zwar alles noch im Konjunktiv, aber auf die Kunden des Offenbacher Unternehmens machten diese Informationen offenbar Eindruck. Derartige Druckmaschinen sind nämlich üblicherweise jahrelang in Gebrauch und während dieser Zeit werden häufig Ersatzteile sowie ein funktionierender Wartungsservice benötigt. Und da war ja auch noch der Second-Hand-Markt, auf dem die Maschinen bisher nach der Erstnutzung für immer noch gutes Geld ins Ausland verkauft werden konnten.

Mit dem Damoklesschwert einer möglichen Insolvenz vor Augen erschien es nun den potenziellen Maschinenkäufern zu riskant, dass sie von Manroland vielleicht nicht mehr lange mit Unterstützung rechnen und dass die Wiederverkaufswerte der Maschinen in den Keller gehen könnten. Die meisten Kunden stoppten daher sofort ihre Aufträge und sahen sich lieber bei anderen Anbietern um - mit fatalen Konsequenzen für Manroland. Aus dem Konjunktiv wurde in nur wenigen Monaten ein Indikativ: Aufgrund der fehlenden Umsätze geriet das Unternehmen in Windeseile in eine noch schlimmere Schieflage und musste kurz darauf, im November 2011, Insolvenz anmelden. Eine grausame selbsterfüllende Prophezeiung hatte sich ihren Weg gebahnt.

Erst schleichend, dann plötzlich

Manroland war kein ...

