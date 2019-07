Schade, dass der ATX gerade heute Vormittag zurück unter 3000 Punkte fällt. Denn: Exakt heute vor 12 Jahren hatten wir All-time-High. Intraday war der ATX am legendären 9.7.2007 - nur für ein paar Minuten, aber immerhin - über 5000 Punkten. Schlusskurs lag dann bei 4981.87. Der bisher höchste Schlusswert ever. Anbei die Kurse der einzelnen Unternehmen sowie davor der Indizes. Einige Unternehmen haben gesplittet (Agrana, Lenzing zb), etliche sind deutlich gefallen, andere sogar gestiegen (zb CA Immo, S Immo). Die Indices vom Rekordtag 9.7.2007 vs. jetzt: 2007: ATX 4981.87 (0.21%) 2019: ATX ( Akt. Indikation: 2982,80 /2983,00, -1,35%)2007: DAX 8077.39 (0.36%) 2019: DAX ( Akt. Indikation: 12371,00 /12371,00, -1,38%)2007: DOW JONES 13649.97 (0.28%) 2019: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...