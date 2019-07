Mit der neuen App Gluecalc von Baumer hhs für Smartphones können Verpackungshersteller auf einfache und sehr effektive Weise direkt an ihren Produktionslinien auftragsbezogen ihren Klebstoffverbrauch berechnen und optimieren. Dabei ermittelt diese Weltneuheit signifikante Klebstoffeinsparungen und die damit einhergehende Reduzierung der CO2-Emissionen. Die App wurde bei verschiedenen Kunden in der Praxis auf Herz und Nieren getestet. Auf Basis der Berechnungen der App haben sie den Klebstoffauftrag je nach herzustellenden Verpackungen von Raupen auf Punkte umgestellt und so ihren Klebstoffverbrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...