Die Anzahl der Börsengänge in den USA ist ansehnlich: Allein im 2. Quartal gingen in den USA mehr als 60 Unternehmen an die Börse - das ist laut HSBC das höchste Niveau seit vier Jahren für ein einziges Quartal. Im 2. Quartal haben die US-Börsengänge rund 25 Mrd. Dollar für die entsprechendenUnternehmen eingebracht, was den höchsten Wert in den vergangenen fünf Jahren darstellt. Der Fahrdienstvermittler Uber hat schon allein mehr als 8 Mrd. Dollar eingenommen. Auf der neuen Emissions-Software der Rockets Holding kann man derzeit noch die Sonneninvest-Anleihe zeichnen. Den Angaben zufolge sind 90 Prozent des Volumens bereits gezeichnet. Demnächst soll bekanntlich auch die neu im direct market gelistete NET New Energie ...

