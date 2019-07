Die Sales-Welt ist in Veränderung und damit verbunden entstehen neue Herausforderungen: einerseits, dass die klassischen Vertriebs- und Business Development Prozesse nicht mehr funktionieren. Und andererseits, dass es mit Cold Calling und Cold Emailing kein Durchdringen zu den Kunden mehr gibt. Doch was ist an deren Stelle getreten? Hier hat sich in den letzten Jahren der neue Begriff "Social Selling" etabliert, dessen moderne Ansätze vor allem im B2B-Bereich überzeugen sollen. Es vereint altbewährte Praktiken des kunden- und lösungsorientierten Vertriebs mit den neuen Möglichkeiten, die sich durch die breite Nutzung von Social Media Tools - wie LinkedIn - ergeben. Viele Kaufprozesse haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...