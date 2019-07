Ab 2020 wird Fliegen in Frankreich teurer: Die französische Verkehrsministerin Élisabeth Borne kündigte am Dienstag die Einführung einer Umweltsteuer auf Flugtickets an. Die Ökosteuer soll bis zu 18 Euro betragen.

