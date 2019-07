Im Falle eines No-Deal-Brexits sollen Haushalt und vereinbarte Zahlungen wie geplant abgewickelt werden. Voraussetzung: Großbritannien zahlt auch.

Die EU hat weitere Notfallmaßnahmen für den Fall eines Brexits ohne Austrittsabkommen getroffen. Die Mitgliedstaaten verabschiedeten am Dienstag in Brüssel Regelungen, die zum Beispiel eine Fortsetzung von bereits vereinbarten Zahlungen an britische Landwirte und Forschungsinstitute ermöglichen sollen. Voraussetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...