Nasdaq100 - Drittes Gap in Folge

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index startete gestern mit einem Abwärtsgap in den Handel und konsolidierte im Anschluss seitwärts, ohne größere Trendimpulse. Auch für den heutigen Handelstag zeichnet sich zur Eröffnung eine Abwärtskurslücke in der Größenordnung von 30-40 Punkten ab.Die heutige Eröffnungskurslücke gen Süden wäre das dritte Abwärtsgap in Folge zum Handelsstart. Für den heutigen Handelsverlauf sind zwei Szenarien denkbar: Die erneut schwächere Eröffnung wird zum Handelsstart für massive Käufe Richtung neues Allzeithoch genutzt, oder aber: Die Schwäche zum Handelsstart triggert eine größere Verkaufswelle zurück in den Bereich 7.670 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Beide Szenarien sind für mich heute denkbar, ich habe aktuell kein präferiertes Szenario.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2019 - 08.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 08.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

