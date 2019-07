Die Macquarie-Analysten stufen die voestalpine -Aktie von "Neutral" auf "Underperform" zurück und das Kursziel von 29,0 auf 22,0 Euro. Grund sei der Margendruck und die Schwäche der Autoindustrie. Die Stahlpreise dürften am Tiefpunkt angekommen sein und in den kommenden zwölf Monaten wieder anziehen, meinen die Experten in einer Sektorstudie.

