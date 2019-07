Die Evotec Aktie zeigt sich unbeeindruckt von der Schwäche des deutschen Aktienmarkts am Dienstag. Der Verlust gegen Mittag ist nahe null und damit zu vernachlässigen. Die Aktie steht deshalb noch immer am Widerstand, den es eigentlich zu überwinden gilt, aber die Aktie schafft es einfach nicht darüber. Wenn nun Gewinne zahlreicher mitgenommen werden, könnte es zu einer Abwärtsbewegung kommen, die in den Bereich um 24 Euro gehen könnte. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Newsseitig steht ... (Maximilian Weber)

