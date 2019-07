Und plötzlich geht es doch wieder ganz schnell und der Kurs der Deutschen Bank Aktie rauscht nach unten. Die Umbaupläne von CEO Sewing hatten in der vergangenen Woche noch zu starken Kurszuwächsen gesorgt, doch nun folgt die Ernüchterung am Markt. Am Dienstag in den ersten Handelsstunden gibt die Deutsche Bank Aktie fast 5 % an Wert ab. Wo ist die ganze Euphorie hin? Der größte Job Abbau der Geschichte des Bankinstituts könnte sich schwieriger gestalten als bisher angenommen und die Kosten könnten ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...