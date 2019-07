Die Zahl der Millionäre schrumpft wieder, erstmals seit der Finanzkrise. Wie wirkt sich das auf die Arbeit eines Vermögensverwalters aus? Nachgefragt beim Chef des Deutsche Oppenheim Family Offices.

Der promovierte Betriebswirtschaftler Thomas Rüschen leitet seit September 2014 die Deutsche Oppenheim Family Office AG. Die Unternehmung bezeichnet sich selbst als "eines der größten vermögensverwaltenden Family Offices in Deutschland" und betreut mehr als 100 Mandanten an den vier Standorten Hamburg, München, Köln und Frankfurt. Das Family Office verwaltet mehr als zehn Milliarden Euro Gesamtvermögen und gehört zur Deutschen Bank.

Herr Rüschen, laut einer aktuellen Untersuchung des Beratungsunternehmens Capgemini hat sich das Vermögen der Reichen gegenüber 2017 weltweit verringert. Auch in Deutschland ist erstmals seit der Finanzkrise 2008 die Zahl der Millionäre rückläufig: im vergangenen Jahr gab es 1,35 Millionen Deutsche, die über ein Anlagevermögen von mindestens einer Million Euro verfügen - ein Rückgang von 1,1 Prozent. Muss man sich Sorgen um Ihren Job machen?Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich gehe im Übrigen davon aus, dass die Zahl gegen Ende vergangenen Jahres erhoben wurde und mittlerweile wieder auf dem Stand von Anfang 2018 gestiegen ist. Der Hauptgrund, warum die Anzahl der Vermögenden gegen Ende 2018 zurückgegangen ist, ist die negative Entwicklung des Dax im vierten Quartal 2018: rund 18 Prozent unter Vorjahresniveau. Aber im ersten Quartal 2019 gab es am Aktienmarkt wieder eine starke Gegenbewegung aufwärts.

Wie hat sich Ihr Geschäft im vergangenen Jahr entwickelt?Es hat sich positiv entwickelt, aber auch herausfordernd aufgrund dieser besagten negativen Entwicklung am Aktienmarkt. So ein kurzer Abschwung ist aber schon länger erwartet worden. Wir befinden uns in einem mehrjährigen Aufschwung. In vergangenen Jahren hatten wir über alle Optionen hinweg positive Entwicklungen: Immobilien, Aktien, Anleihen. Man rechnet damit, dass der Konjunkturzyklus bald zu einem Ende kommt, dass man vielleicht sogar in eine Rezession rutscht. Außerdem führen die internationalen Handelskonflikte zu Unsicherheiten, das wiederum führt dazu, dass die Märkte volatiler ...

