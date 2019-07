Wolfgang Grupp hat das Textilunternehmen Trigema als Sinnbild für schwäbische Solidität zementiert. Für ihn steht außer Frage: Eines seiner Kinder übernimmt die Firma. Doch wer? Eine Doppelspitze schließt Grupp aus.

Mit Prahlerei kennt Wolfgang Grupp sich aus. Als Zehnjähriger hat er sie bei Mitschülern auf dem Jesuitenkolleg erlebt. Der eine gab an mit dem väterlichen Schloss, andere protzten mit dem väterlichen Diplomatenstatus, dem väterlichen Ferrari, der väterlichen Firma. Grupp sieht darin nichts Anrüchiges. Vielmehr betrachtet der Trigema-Inhaber das als Grundstein einer Unternehmensnachfolge ganz in seinem Sinn. "Normalerweise sind Kinder stolz auf ihr Elternhaus. Wenn sie das, was der Vater macht, nicht machen wollen, war die Vorbildfunktion fatal."

Darum muss sich Wolfgang Grupp nicht sorgen. 1969 übernahm er die Geschäftsführung des Sport- und Freizeitbekleidungsherstellers Trigema von seinem Vater. Seitdem hat er mit Parolen wie "100% Made in Germany" das Mittelstandsunternehmen als Sinnbild für schwäbische Solidität zementiert. Grupp belieferte in den vergangenen Jahrzehnten einstige Kauf- und Versandhausgrößen wie Karstadt und Quelle, SB-Warenhäuser und Discountmärkte. Heute vertreibt er Radtrikots und Jogginghosen auch in 45 eigenen Geschäften und online, der Umsatz ist zuletzt leicht auf 101,6 Millionen Euro gestiegen.

Eine Alternativlaufbahn stand für ihn nicht zur Debatte. Schon als kleiner Junge saß er Näherinnen auf dem Schoß. Sein Großvater hatte das Unternehmen 1919 im schwäbischen Burladingen gegründet. Grupp lässt keinen Zweifel daran, dass es auch über das 100. Jahr des Bestehens hinaus in Familienhand bleibt: "Ich werde nie einen Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...