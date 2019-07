++ Krypto-Miner sind ein Alptraum für den Iran ++ BTG Pactual kooperiert mit dem Asset Manager "Dalma Capital" aus Dubai ++ Ethereum könnte künftig an Bedeutung gewinnen ++EINSCHRÄNKUNGEN DER IRANISCHEN REGIERUNGDer Iran gehört zu den Ländern mit dem günstigsten Strom der Welt. Laut "Global Petrol Prices" kostet eine Kilowattstunde (kWh) in den USA etwa 0,14 US-Dollar, während es im Iran nur 0,03 US-Dollar sind. Niedrige Energiekosten machen das Krypto-Mining äußerst profitabel, und deshalb ist der Iran ein guter Ort für das illegale Schürfen. Vor kurzem entdeckte die iranische Regierung einige Mining-Anlagen, die sich hauptsächlich in Schulen und Moscheen befanden. Es sei angemerkt, dass dank der großzügigen Subventionen Strom praktisch kostenlos war. Infolgedessen hat die iranische Regierung kürzlich 1.000 illegale Krypto-Miner bestraft. Darüber hinaus deuten einige Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...