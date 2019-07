Die Bayer-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen, nachdem der Aufsichtsrat konkrete Maßnahmen im Umgang mit dem Rechtskomplex Glyphosat beschlossen und den US-Anwalt Ken Feinberg als Mediator ernannt hat. Das Papier legte knapp 17 Prozent zu und stieß in die Widerstandszone im Bereich der 62,00-Euro-Marke vor. Sie gilt es nun zu überwinden, was den Anlegern offensichtlich Probleme bereitet. In den letzten Tagen ist der Kurs wieder etwas zurückgekommen. Das Chartbild ist aber ... (Alexander Hirschler)

