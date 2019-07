Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VST Building Technologies 0% auf 41,6, davor 3 Tage im Plus (4% Zuwachs von 40 auf 41,6), OMV -2,1% auf 43,31, davor 3 Tage im Plus (2,34% Zuwachs von 43,23 auf 44,24), KTM Industries -0,94% auf 52,5, davor 3 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 50,5 auf 53). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Gurktaler AG VZ (bester mit 3,78%), Hutter & Schrantz(schlechtester mit -5,29%), Life Settlement Holding (schlechtester mit -20%), Resaphene Suisse (bester mit 7,89%), RHI Magnesita (schlechtester mit -5,23%), Rosenbauer (schlechtester mit -6,09%), NET New Energy Technologies (schlechtester mit 0,67%), AB Effectenbeteiligungen (2.schlechtester mit -2%), BKS Bank Stamm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...