Nach Wochen der Lethargie und Zurückhaltung stürmt die Nordex-Aktie seit Anfang Juli wieder vorwärts. In einer hoch dynamischen Bewegung konnte am 3. Juli die seit Anfang April anhaltende Konsolidierung beendet werden. In der Spitze stieg die Aktie daraufhin bis zum 5. Juli auf 14,94 Euro an. Dass sich die Waage deutlich auf die Bullenseite geneigt hat, wird nicht allein durch die Dynamik der laufenden Bewegung ausgedrückt. Auch die problemlose Überwindung der 50-Tagelinie weist darauf hin, dass ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...