In einem schwachen Gesamtmarkt geht es für die Daimler-Aktie am Dienstag um 1,7 Prozent abwärts. Bereits am Montag musste das Papier Verluste hinnehmen, am Ende des Tages betrugen die Abschläge knapp 1 Prozent. Damit bleibt die Situation wie gehabt. Seit der Dividendenzahlung und dem Rückfall auf 45,67 Euro befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsphase. Die durch den Dividendenabschlag entstandene Kurslücke konnte bis dato nicht geschlossen werden, hierzu bedarf es eines Anstiegs bis auf 50,80 ... (Alexander Hirschler)

