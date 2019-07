Katja Neumann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Channel. Die wichtigsten Stationen waren NEC Display Solutions, wo sie zehn Jahre das Distributionsgeschäft in DACH und dann drei Jahre das Channel Business in EMEA verantwortete. Im stark vom Lösungsgeschäft getriebenen NEC-Channel unterstützte Neumann die IT und AV Distribution beim Fullfillment komplexer Projekte, entwickelte Go-to-Market-Strategien und realisierte neue Ideen, die zur Optimierung von Prozessen und Strukturen dienten.

Zuvor war Katja Neumann zehn Jahre bei Ingram Micro, dem weltweit führenden ITK-Distributor im Vertrieb in unterschiedlichen Rollen tätig, und erwarb dabei umfassendes und fundiertes Wissen über das Distributionsgeschäft und die Anforderungen und Bedürfnisse des Handels.

Katja Neumann ist bei den deutschen und europäischen Distributoren bestens bekannt und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk im Systemhauskanal. Ihre Erfahrungen im Distributionsgeschäft sowie ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...