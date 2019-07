Die Ballard Power-Aktie hat sich in den letzten beiden Wochen wieder deutlich nach oben geschoben. Begünstigt von einem Kaufsignal im Stochastic Momentum Index (SMI) gelang am Freitag der Anstieg bis auf 3,80 Euro. Hier befindet sich auch das bisherige 2019er-Hoch, das Ende Mai erreicht wurde. Die neue Woche begann hingegen mit leichten Abschlägen, was auch an der leicht überkauften Marktphase liegen dürfte. Das Chartbild ist indes bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft oberhalb der 50-Tagelinie ... (Alexander Hirschler)

