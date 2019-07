Der Mehrheitsführer im Senat ist der Ansicht, die Nation habe mit der Wahl Barack Obamas zum US-Präsidenten bereits für die "Sünde der Sklaverei" bezahlt.

Eine Debatte über die Entschädigung von Nachkommen von Sklaven nimmt in den USA Fahrt auf. Dass in seiner Familiengeschichte Sklavenbesitz vorgekommen sei, ändere seine Meinung zu den etwaigen Entschädigungen nicht, bekräftigte der Top-Republikaner Mitch McConnell am Dienstag. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und verglich seine Ansichten mit denen von Ex-Präsident Barack Obama: Auch dieser sei gegen Entschädigungen gewesen, obwohl sie beide ...

