Viele Unternehmen treffen ihre Entscheidung dann oftmals aufgrund von guten Erfahrungen in der Vergangenheit. Wer sich so zurückhält und sich vor dem Risiko scheut, neuartige Technologien zu implementieren, verspielt aber die Chance, über den gesamten Lebenszyklus von Produktionen bares Geld zu sparen. Dies gilt insbesondere für solche Technologien, welche die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent umsetzen und völlig neue Funktionen der Automatisierung ermöglichen. Welche Vorteile die verschiedenen Möglichkeiten, pneumatische Antriebe zu automatisieren, bei verschiedenen Gegebenheiten haben können, zeigt ein modellhafter Vergleich auf Basis einfacher Auf-/Zu-Ventile.

Verschiedene Konzepte zur Automatisierung

Bei der Ansteuerung über Einzelventile ist das Einzelventil direkt am Antrieb montiert. Die Ansteuerung erfolgt über ein elektrisches Signal aus der überlagerten Steuerung. Die Druckluft wird über eine Ringleitung direkt an das Einzelventil angeschlossen, so dass der Steuerdruck unmittelbar nach dem Schaltvorgang an dem Antrieb ansteht. Die Rückmeldungen der Prozessventil-Stellungen erfolgt traditionell über Sensorboxen an die überlagerte Steuerung. Im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten lässt diese Automatisierungsvariante nur sehr eingeschränkt Diagnosefunktionen in Bezug auf mögliche sich ändernde Prozessgegebenheiten oder die Feldkomponenten selbst zu.

Bei der Automatisierung über Ventilinseln wird die Funktion des Einzelventils in eine Ventilinsel integriert, das heißt, die Ansteuerung der Antriebe erfolgt über die Ventilscheiben auf der Ventilinsel. Binäre Ausgänge in der überlagerten Steuerung können im Vergleich zur Einzelventil-Variante entfallen. Das spart Investitionskosten bei den I/Os und bei der Verkabelung. Grenzen gesetzt sind dieser Variante bei räumlich ausgedehnten Anlagen, wenn definierte Öffnungs- und Schließzeiten der Prozessventile gefordert sind. Gegenüber der Einzelventil-Lösung bietet diese Ventilinsel eine Vielzahl von vorkonfektionierten Diagnosemöglichkeiten der Komponenten ...

