Anleger warten auf den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress. Die Gemeinschaftswährung verändert sich kaum.

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einer mit Spannung erwarten Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem amerikanischen Kongress kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1207 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1205 Dollar festgesetzt.

