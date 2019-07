Zuletzt hatten niedrige Zinsen alle Konjunktursorgen am Aktienmarkt verdrängt. Die Gewinnwarnung von BASF holt sie nun zurück ins Bewusstsein der Anleger.

Vor einer Woche hieß es an dieser Stelle, die Jahresprognosen der Chemiekonzerne BASF und Fuchs Petrolub seien mit einem Fragezeichen versehen. Das erwies sich als goldrichtig: Heute ist klar, dass beide Unternehmen ihre Ziele verfehlen werden. Erst korrigierte Fuchs am Freitag die eigene Prognose, Montagabend folgte Dax-Konzern BASF. Die schlechten Nachrichten aus der Branche hatten sich abgezeichnet. BASF etwa hatte bereits zuvor einen größeren Stellenabbau angekündigt, der Verband der Chemischen Industrie (VCI) für 2019 niedrigere Umsätze prophezeit. Hauptgrund für die Chemiemisere ist die schwache Autokonjunktur sowie der Handelsstreit der USA mit China.

