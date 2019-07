Für morgen, Donnerstag, ist die Erstnotiz für die Balkan-Bank Addiko an der Wiener Börse anvisiert. Medienberichten zufolge kommt allerdings vieles anders. Die Preisspanne von 19,0 bis 23,0 Euro soll auf einen Preis von 16,0 Euro gekürzt worden sein und auch der Handel an der Wiener Börse soll nicht am Donnerstag sondern erst einen Tag später, am Freitag (12. Juli), starten. Mit dem Preis von 16,0 Euro würden die Addiko-Eigentümer Advent und EBRD 156 Mio. Euro einnehmen. Es wurde eine Mehrzuteilung von bis zu 1.462.500 Aktien vereinbart.

Den vollständigen Artikel lesen ...