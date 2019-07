Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AXA -0,21% auf 23,745, davor 7 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 23 auf 23,8), PNE Wind -1,38% auf 2,86, davor 6 Tage im Plus (16,47% Zuwachs von 2,49 auf 2,9), publity +0,58% auf 34,85, davor 6 Tage im Minus (-4,94% Verlust von 36,45 auf 34,65), UnitedHealth -0,74% auf 246, davor 4 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 242,64 auf 247,84), Osram Licht -0,24% auf 33,45, davor 4 Tage im Plus (15,94% Zuwachs von 28,92 auf 33,53), Zalando 0% auf 41,2, davor 4 Tage im Plus (8,42% Zuwachs von 38 auf 41,2), Aareal Bank -0,38% auf 23,77, davor 4 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 23,03 auf 23,86), Sony -1,69% auf 48,405, davor 4 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 47,08 auf 49,23), ProSiebenSat1 -2,43% auf 13,65, davor 4 Tage im Plus (2,57% Zuwachs von 13,64 auf 13,99), General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...