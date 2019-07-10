JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 120 (112) CHF - 'OVERWEIGHT'SOCGEN STARTET BOOHOO MIT 'BUY' - ZIEL 285 PENCE BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 137 (120) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT DEUTZ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7,70 (9,60) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 68 (75) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 62 (68) EUR - 'MARKET-PERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 67 (78) EUR - 'OUTPERFORM'CS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,40 (3) EUR - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 8 (10) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 61 (71) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 142 (157) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR WASHTEC AUF 57 (68) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 50 (55) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...