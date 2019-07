Wirtschaftsminister Altmaier versucht derzeit, die Wogen im Handelsstreit zwischen der EU und und USA zu glätten. Zuspruch kommt von BDI-Chef Kempf.

Die deutsche Industrie hofft angesichts des anhaltenden Handelskonflikts zwischen den USA und der EU auf eine Entspannung. "In den vergangenen Monaten ist viel Vertrauen zwischen der EU und den USA verloren gegangen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Mittwoch zum Besuch von Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Washington.

Es sei gut, dass Altmaier den Dialog mit der US-Regierung suche. "Statt ständig neuer Zolldrohungen aus Washington brauchen wir Verhandlungen über ein transatlantisches Handelsabkommen. Zwischen den USA und der EU muss es wieder ...

