Origami - Die Kunst des Papierfaltens ist in Japan entstanden und weltweit bekannt. Die Kunst des roboterbasierten Wellpappfaltens kann bei Tricor Packaging & Logistics mit Hauptsitz im süddeutschen Bad Wörishofen bestaunt werden. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Schwerwellpappe und Verpackungen spezialisiert.Der Geruch von Pappe liegt in der Luft. Es wird bedruckt, gestanzt, gefaltet und geheftet, was das Zeug hält. Die Wellpappproduktion bei Tricor Packaging & Logistics arbeitet so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Im Sekundentakt laufen Schwerwellpappkartons für die Automobil-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...