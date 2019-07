Ein kontinuierlich wachsendes Verkehrsaufkommen stellt Städte vor enorme Herausforderungen und die Geduld der Autofahrer auf die Probe. Lösungsansätze hierfür liegen unter anderem in der Minimierung des Feierabendverkehrs oder der Parkplatzsuche - beispielsweise durch neue Mobilitäts-Services, wie etwa einer schwarmbasierten Parkplatzsuche. Sie sind deshalb ein wichtiger Bestandteil von Smart-City-Konzepten, die die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bewohner zum Ziel haben. Die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur - allen voran einer geeigneten IT-Infrastruktur in und rund um Fahrzeuge - spielt dabei eine zentrale Rolle. Um Smart-City-Konzepte realisieren zu können, beschäftigen sich Entwickler im Entwicklungsprojekt DIAS mit neuen Entwicklungsansätzen für künftige Mobilitäts-Services.

Services durch Schwarmdaten generieren

Ziel von DIAS ist es, digitale Services und Funktionen rund um das Fahrzeug kundenspezifisch anbieten zu können. Das Entwicklungsprojekt liefert hierfür Entscheidungsgrundlagen für Algorithmen und IT-Infrastrukturen im Bereich Connected Cars. DIAS setzt sich dabei mit verschiedenen Forschungsbereichen auseinander: zum einen zählt hierzu die Analyse der Einsatzmöglichkeiten von Technologien wie Big Data oder Cloud Computing. Der Gewinn neuer Erkenntnisse bei der Zusammenführung der Daten aus unterschiedlichen Fahrzeugen, beispielsweise das Ableiten eines realistischen Fahrermodelles aus Geschwindigkeitsprofilen verschiedener Fahrer, stellt einen weiteren Bereich dar. Zudem arbeiten die Entwickler an Location-Based-Services, indem sie Kartendaten mit gewonnenen Fahrzeug- und Umfelddaten anreichern. Das DIAS-Projekt beschäftigt sich darüber hinaus mit dem Einsatz von Methoden künstlicher Intelligenz, damit das Fahrzeug Objekte wie beispielsweise Schilder, andere Fahrzeuge oder Fußgänger sowie komplexe Verkehrssituationen erkennen kann. Dadurch lassen sich neue POIs (Points of Interest) automatisch kartographieren und in geeigneten Anwendungen wie einem Flottenmanagement anzeigen. Die gewonnenen Informationen helfen je nach Grad der Vertrauenswürdigkeit dabei, den erkannten POIs eine entsprechende Konfidenz zuzuteilen: hierfür legen die Verantwortlichen fest, wie oft das System eine Baustelle erkennen muss, um die automatische Kartographierung beziehungsweise das Entfernen des POI auszulösen.

Für die Umsetzung des Projektes hat ASAP die eigene Fahrzeugflotte (Bild 1) an den Standorten Ingolstadt und München mit intelligenten Sensoren ausgestattet und die benötigte IT-Infrastruktur aufgesetzt. Das System sendet die Daten aus den Fahrzeugen an ein Back-End und stellt sie anschließend in aufbereiteter Form den Nutzern der Services wieder zur Verfügung. Mit den auf diese Weise gewonnenen Schwarmdaten lässt sich Wissen über sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von Algorithmen ...

