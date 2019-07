++ Bank of Canada dürfte Zinsen unverändert lassen ++ Fed-Chef Powell sagt vor US-Kongress aus ++ FOMC-Sitzungsprotokoll am Abend ++10:30 Uhr | Großbritannien | Produktionsdaten: Einige "harte" Daten aus Großbritannien werden am Morgen veröffentlicht. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Mai) dürfte um 2,1% im Monatsvergleich und die Industrieproduktion um 1,5% im Monatsvergleich gestiegen sein. Die Handelsbilanzdaten für Mai dürften ein Defizit von 12,55 Mrd. GBP aufweisen, gegenüber einem Defizit von 12,1 Mrd. GBP im April. Ein besser als erwartetes Ergebnis könnte dazu beitragen, GBPUSD von den Tiefstständen der letzten Monate ...

