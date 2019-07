Seit Wochenbeginn hat der Bitcoin bereits mehr als zehn Prozent zugelegt. Am Mittwoch geht es weiter nach oben - Beobachter sehen mehrere Gründe.

Die Digitalwährung Bitcoin hat am Mittwoch an ihren Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage angeknüpft. Zeitweise stieg der Kurs über die Marke von 13.000 US-Dollar. Als Grund für den Schub machen Marktbeobachter ein steigendes Interesse an Digitalwährungen und an der zu Grunde liegenden Blockchain-Technologie aus.

Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die Kryptowährung am frühen Mittwochmorgen auf 13.150 US-Dollar. Seit Wochenbeginn ...

